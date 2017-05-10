В американском штате Коннектикут 34-летний Элвин Джойс предпринял попытку ограбить поместье известного рэпера Кертиса Джексона, более известного как 50 Cent, сообщает New York Daily News.

Отмечается, что Джойс является жителем города Виндзор, штат Коннектикут. Он был задержан полицейскими с поличным.

Полиция предъявила ему обвинения в краже со взломом второй степени, незаконном проникновении на территорию частной собственности, причинении ущерба и попытке хищения.

Уточняется, что самого 50 Cent в момент ограбления в поместье не было.

Ранее сообщалось, что 50 Cent ударил «агрессивную» фанатку во время концерта.

Gazeta.ru