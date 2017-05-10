Актер Роберт Де Ниро раскритиковал политику администрации президента США Дональда Трампа по сокращению финансирования искусства, пишет The Independent.

«Я много думал о враждебности нашего правительства к искусству. Бюджетное предложение о драконовских сокращениях в сфере искусства... кто-то называет это «альтернативными фактами», но я называю это дерьмом», — заявил он.

Ранее Де Ниро заявил, что, по его личным ощущениям, победа Дональда Трампа на выборах президента США схожа с тем, что он чувствовал после терактов 11 сентября 2001 года.

Gazeta.ru