Президент Сирии Башар Асад выступил против принижения роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне и призвал белорусов брать пример с ветеранов в "стойкости духа".

Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном во вторник, передал поздравления белорусскому народу и руководству страны с Днем Победы. "Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ, и СССР понес огромные жертвы тогда. И сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, (дают – ред.) урок стойкости и мужества", — сказал президент Сирии.

"Кто мог подумать тогда (в начале войны — ред.), что отступление Красной армии превратится в победу? Если бы не победа СССР, не было бы высадки (союзников – ред.) в Нормандии. Многие на Западе пытаются скрыть важную роль Советского Союза, в том числе и народа Белоруссии, в победе над фашизмом", — констатировал он.

По словам президента Сирии, "сегодня ветераны своим примером показывают стойкость духа".

"Вы сейчас переживаете нечто похожее на то, что в Сирии длится десятилетия: вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента (Александра) Лукашенко так же, как Запад пытается это сделать с президентом (России Владимиром) Путиным, поскольку они не прогибаются перед Западом. Ваши предыдущие поколения не преклонили головы перед Гитлером, и нынешним поколениям не следует уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации", — добавил Асад.

РИА Новости