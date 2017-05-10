USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
В мире

Асад выступил против принижения роли СССР в победе во Второй мировой войне 10.05.2017 01:39

Президент Сирии Башар Асад выступил против принижения роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне и призвал белорусов брать пример с ветеранов в "стойкости духа".

Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном во вторник, передал поздравления белорусскому народу и руководству страны с Днем Победы. "Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ, и СССР понес огромные жертвы тогда. И сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, (дают – ред.) урок стойкости и мужества", — сказал президент Сирии.

"Кто мог подумать тогда (в начале войны — ред.), что отступление Красной армии превратится в победу? Если бы не победа СССР, не было бы высадки (союзников – ред.) в Нормандии. Многие на Западе пытаются скрыть важную роль Советского Союза, в том числе и народа Белоруссии, в победе над фашизмом", — констатировал он.

По словам президента Сирии, "сегодня ветераны своим примером показывают стойкость духа".

"Вы сейчас переживаете нечто похожее на то, что в Сирии длится десятилетия: вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента (Александра) Лукашенко так же, как Запад пытается это сделать с президентом (России Владимиром) Путиным, поскольку они не прогибаются перед Западом. Ваши предыдущие поколения не преклонили головы перед Гитлером, и нынешним поколениям не следует уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации", — добавил Асад.

РИА Новости

96количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ходе проходящей в Москве акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации - ФОТОДвойник Лионеля Месси задержан в Иране - ФОТОСегодня состоится первый полуфинал «Евровидения-2017», в котором выступит Dihaj - ВИДЕОГлавные звезды сериала «Cesur ve Güzel» разругались на съемках – ФОТО95-летний ветеран Александр Гритченко: «Нигде с такой заботой не относятся к ветеранам ВОВ, как в Азербайджане»Рамиль Ахмед поднял 1005 кг и покорил Нахчыван – ФОТО9 мая – День победы над нацизмом!Футболисты мадридского «Реала» поиздевались над бывшим наставником «Габалы»День Победы в Баку: у Мемориала воинской славы вспоминают героев Великой Отечественной войны – ФОТОДжанлука Вакки: «До скорой встречи, Баку!» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая01:39 Асад выступил против принижения роли СССР в победе во Второй мировой войне01:14 Dihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕО01:00 «Ювентус» победил «Монако» в Турине и вышел в финал Лиги чемпионов - ВИДЕО00:49 Полуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕО00:19 В хранилище радиоактивных материалов в США объявлено ЧП00:06 Сегодня 94-я годовщина со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева9 мая23:39 Трамп утвердил план по поставкам оружия сирийским курдам для борьбы с ИГИЛ23:12 Спикер парламента Иордании прибыл с официальным визитом в Азербайджан22:44 Китай провел испытание ракеты нового типа22:17 В Турции соратник Джихади Джона приговорен к 7,5 года тюрьмы21:48 ВВС Ирака ликвидировали не менее 100 террористов ИГИЛ в ходе авиаударов21:16 В Польше отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева20:53 Лейла Алиева приняла участие в празднестве для детей, нуждающихся в особой заботе – ФОТО20:36 Закир Гасанов принимает участие в выставке «IDEF – 2017» - ФОТО20:18 В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев