Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулем Jaguar по дороге из церкви.
Об этом сообщает британский таблоид Express.
91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.
Королева была в синем костюме и соответствующей шляпе, на пассажирском сиденье находился охранник.
Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.
Газета.ру