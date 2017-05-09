Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулем Jaguar по дороге из церкви.

Об этом сообщает британский таблоид Express.

91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.

Королева была в синем костюме и соответствующей шляпе, на пассажирском сиденье находился охранник.

Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.

Газета.ру