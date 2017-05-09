Президент США Дональд Трамп и избранный президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первого телефонного разговора договорились встретиться 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем и отметил давнюю и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старейшим союзником Францией. Лидеры двух стран договорились о встрече 25 мая на встрече лидеров НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.

РИА Новости