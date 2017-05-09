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В мире

Трамп утвердил план по поставкам оружия сирийским курдам для борьбы с ИГИЛ 09.05.2017 23:39

Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта", сообщили в Пентагоне.

"Вчера президент уполномочил министерство обороны оснащать курдские элементы "Сирийских демократических сил" всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГИЛ в Ракке в Сирии", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГИЛ в Сирии – Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной "Рабочей партией Курдистана". Эта организация признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.

РИА Новости

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