Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта", сообщили в Пентагоне.

"Вчера президент уполномочил министерство обороны оснащать курдские элементы "Сирийских демократических сил" всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГИЛ в Ракке в Сирии", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Сирийские демократические силы", основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению "столицы" ИГИЛ в Сирии – Ракки. До вчерашнего дня США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной "Рабочей партией Курдистана". Эта организация признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.

РИА Новости