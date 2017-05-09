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В мире

ВВС Ирака ликвидировали не менее 100 террористов ИГИЛ в ходе авиаударов 09.05.2017 21:48

По меньшей мере сто боевиков террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) были ликвидированы в ходе ударов иракских истребителей в провинции Анбар на западе Ирака, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

По информации агентства, всего было нанесено 15 авиаударов. В заявлении Командования совместных операций ВС Ирака сообщается, что истребители нанесли 11 авиаударов по укрытиям боевиков ИГИЛ в городе Ана в 180 километрах к северо-западу от Багдада, уничтожив 47 человек. Еще четыре удара бомбардировщики нанесли по городу Эль-Кайм в 330 километрах к северо-западу от столицы. В ходе этого удара были уничтожены 53 боевика.

Кроме того, сообщается, что в результате атаки были разрушены дома террористов-смертников и объекты, где производились бомбы.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

В 2014–2015 годах террористы захватили большую часть провинции Анбар, однако за последнее время армия Ирака вернула многие районы под свой контроль. Под контролем ИГИЛ остаются некоторые области в провинции, расположенные у сирийской границы.

РИА Новости

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