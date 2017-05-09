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В мире

В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев 09.05.2017 20:18

В результате крушения в Средиземном море двух судов с беженцами погибли или пропали без вести 245 человек, спасены только 50 человек, сказала журналистам официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Сесиль Пуйи.

По ее словам, с начала года в Средиземном море погибли более 1300 беженцев, пытавшихся перебраться в Европу.

Пятого мая в Средиземном море затонуло судно с беженцами. В результате крушения без вести пропало 82 человека, 50 спасенных беженцев доставлены на Сицилию, сказала представитель УВКБ ООН.

Седьмого мая судно, на борту которого находились 170 беженцев, затонуло у берегов Ливии. В результате 163 человека числятся пропавшими без вести, спасены только семь беженцев, сказала Пуйи. 

Анадолу

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