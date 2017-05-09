Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии.

О своем решении глава государства проинформировал конгресс США в специальном письме, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

В письме отмечается, что продлевается действие санкций, введенных в 2006-2012 годах в ответ на "необычайную и чрезвычайную угрозу" со стороны правительства Сирии "интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Среди таких действий Трамп называет "жестокость и репрессии" властей Сирии по отношению к своим гражданам, "стремление (к обладанию – ред.) и использование химического и биологического оружия, стремление к оружию массового уничтожения и ракетным программам", "поддержку террористических организаций", а также "подрыв усилий США и международных усилий по стабилизации и восстановлению Ирака".

"Соединенные Штаты осуждают жестокое насилие и нарушений прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают его прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения боевых действий, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, позволить политический переход в Сирии, который будет способствовать надежному пути к большей свободе, демократии, возможностям и справедливости в будущем", — говорится в документе.

РИА Новости