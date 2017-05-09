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В мире

Экс-глава минюста предупреждала Белый дом об уязвимости Флинна 09.05.2017 05:15

Бывшая исполняющая обязанности министра юстиции США Салли Йейтс заявила, что предупреждала чиновников Белого дома о риске шантажа Россией советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Она рассказала об этом, выступая на слушании юридического комитета Сената, расследующего подозрения во вмешательстве России в президентские выборы в США.

Йейтс заявила, что встречалась с главным юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом 26 января и предупредила его, что Флинн предоставил недостоверную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

Генерал Флинн ушел со своего поста спустя почти три недели после этого разговора - в феврале он подал в отставку, признав, что дезинформировал руководство, а именно вице-президента Майка Пенса, о контактах с Кисляком в конце декабря.

Йейтс, проработавшая в министерстве юстиции 27 лет, была уволена президентом США Дональдом Трампом 30 января, несколько часов спустя после того, как она написала юристам ведомства, что не видит законных оснований защищать в судах указ президента о запрете на въезд ряду многочисленных категорий иммигрантов. Федеральные судьи в разных частях страны вскоре приостановили действие указа бессрочно.

Риск шантажа

По словам бывшего прокурора, ее беспокоило, что российские спецслужбы могли шантажировать Флинна, так как знали, что он дезинформировал начальство.

"Это создало рискованную ситуацию - ситуацию, когда советник по национальной безопасности может стать жертвой шантажа со стороны русских", - заявила она.

"Логика подсказывает, что вы не хотите иметь советника по национальной безопасности, которого могут использовать русские", - добавила Йейтс.

Она отказалась раскрыть, откуда получила информацию о контактах Флинна и Кисляка.

Ранее стало известно, что сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента Барак Обама отговаривал его от назначения в свою команду Майкла Флинна.

Связи Флинна с Россией изучаются ФБР, а также комитетами по разведке в сенате и палате представителей в рамках более широких расследований о возможном влиянии России на президентские выборы в США и контактах сотрудников избирательного штаба Трампа с российскими властями.

Трамп в понедельник практически обвинил Салли Йейтс в сливе информации о Флинне в СМИ, однако Йейтс во время слушаний заявила, что это неправда.

Уже после заседания Трамп написал в "Твиттере": "История о сговоре Трампа и России - полная выдумка, когда прекратится этот спектакль за деньги налогоплательщиков?", добавив, что Салли Йейтс не сказала ничего нового.

BBC Russian

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