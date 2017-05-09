Американская United Airlines извинилась перед пассажиркой Люси Бахетукиле (Lucie Bahetoukilae) за то, что та по вине авиакомпании пролетела в неправильном направлении почти пять тысяч километров, пишет Daily Mail.

Женщина должна была совершить перелет из американского города Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Париж, однако незадолго до вылета номер выхода изменили и Люси села на рейс до Сан-Франциско, сообщает издание.

Объявление об изменениях было сделано в аэропорту на английском языке, которого Люси не знает, в то время как аналогичного оповещения на ее родном французском не прозвучало. Оповещения по электронной почте авиакомпания также не прислала, отмечает Daily Mail.

Уже на борту самолета Люси обнаружила, что ее место занято. Она показала посадочный талон стюардессе, но та не обратила внимание на данные о рейсе и предложила женщине занять другое место.

В результате женщина пролетела почти пять тысяч километров в неправильном направлении. Чтобы добраться до Парижа, ей пришлось провести в дороге 28 часов.

В итоге United Airlines компенсировала пассажирке стоимость билета до Парижа.

Раннее сообщалось, что с рейса United Airlines насильно сняли пассажира Дэвида Дао после того, как он отказался покинуть самолет, чтобы освободить места для сотрудников авиакомпании. Выяснилось, что на рейс было продано больше билетов, чем было мест в самолете.

Кроме того, United Airlines не пустила на борт двух девушек, потому что они были одеты в леггинсы. Девушкам пришлось переодеваться.

РИА Новости