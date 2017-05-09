В украинском Запорожье на акцию «Бессмертный полк» принесли плакаты с изображением героев сериала «Игра престолов».
Об этом сообщают местные СМИ.
«Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты — с героями сериала «Игры престолов», — сообщают журналисты.
Сообщается, что участники акции принесли красные флаги, пели советские песни и «скандалили с пришедшими на акцию активистами».
Полицейские задержали троих человек.
Ранее сообщалось, что в Одессе из-за столкновений задержали девять человек.
Gazeta.Ru