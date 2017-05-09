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В мире

СМИ: в Запорожье на «Бессмертный полк» принесли портреты героев «Игры престолов» - ФОТО 09.05.2017 15:28

В украинском Запорожье на акцию «Бессмертный полк» принесли плакаты с изображением героев сериала «Игра престолов».

Об этом сообщают местные СМИ.

«Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты — с героями сериала «Игры престолов», — сообщают журналисты.

Сообщается, что участники акции принесли красные флаги, пели советские песни и «скандалили с пришедшими на акцию активистами».

Полицейские задержали троих человек.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за столкновений задержали девять человек.

Gazeta.Ru

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