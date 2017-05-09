СМИ: в Запорожье на «Бессмертный полк» принесли портреты героев «Игры престолов» - ФОТО

Российская военная база в Армении может быть расширена - Посол

Число погибших при взрыве на шахте в Иране увеличилось до 42



Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 42 человек

В Австралии неизвестный размазал торт по лицу главы крупной авиакомпании - ВИДЕО

Советник по нацбезопасности США встретился с делегацией из Турции

В Тихом океане к югу от Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4



Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане к югу от островов префектуры Окинава

В Малайзии сообщили о ликвидации самого разыскиваемого террориста страны