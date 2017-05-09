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В мире

В Париже у Северного вокзала полиция проводит спецоперацию - ВИДЕО 09.05.2017 03:06

Парижская полиция в ночь на вторник проводит спецоперацию на Северном вокзале французской столицы.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в официальном аккаунте полиции.

 

 

Согласно информации газеты Parisien, люди были эвакуированы с вокзала около 23.00 понедельника по парижскому времени (00.00 мск).

Сообщается, что полиция ведёт поиски "трёх мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов.

РИА Новости

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