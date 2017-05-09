Парижская полиция в ночь на вторник проводит спецоперацию на Северном вокзале французской столицы.
Об этом говорится в сообщении, размещённом в официальном аккаунте полиции.
#GareDuNord #Paris pic.twitter.com/47AaXBVXC6— Le Dernier Bantou (@Lloyiq) 8 мая 2017 г.
Согласно информации газеты Parisien, люди были эвакуированы с вокзала около 23.00 понедельника по парижскому времени (00.00 мск).
Сообщается, что полиция ведёт поиски "трёх мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов.
РИА Новости