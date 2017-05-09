Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 42 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 35 человек.

По словам замгубернатора, излеченные из-под завалов тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Взрыв в угольной шахте произошел днем 3 мая неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. По данным агентства Fars, на шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.

РИА Новости