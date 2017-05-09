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В мире

В Южной Корее открылись избирательные участки на выборах президента 09.05.2017 01:38

В Южной Корее на рассвете во вторник открылись избирательные участки на выборах президента, которые проводятся досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти в стране экс-президента Пак Кын Хе.

По данным ЦИК Республики Корея, всего на выборах будут действовать 13 964 избирательных участка. Всего на нынешних выборах зарегистрировано почти 42,5 миллиона избирателей.

Голосование завершится вечером в 20.00 (14.00 мск). Но уже примерно к 15:00 (9.00 мск), как ожидается, станет ясно, кто выйдет победителем.

По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая.

Экс-президент Пак Кын Хе, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, была отстранена от власти в марте этого года по решению Конституционного суда и импичменту, вынесенному парламентом страны в конце 2016 года. Пак Кын Хе обвиняют в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве в связи со скандалом вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь. Эта особа, как утверждают, вмешивалась в государственные дела для извлечения выгоды, не занимая никаких государственных постов.

РИА Новости

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