Полиция Франции задержала 141 участника акций протеста в Париже после объявления предварительных результатов выборов, девять заключены под стражу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье после объявления предварительных итогов президентских выборов, победу на которых одерживает Эммануэль Макрон, в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала корреспондента RT Шарлотту Дубенски, которая освещала в воскресенье протесты в Париже, через некоторое время ее освободили.

РИА Новости