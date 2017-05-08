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В мире

Корейские ученые создали не вызывающую похмелье водку 08.05.2017 13:47

В обычный состав напитка добавляется насыщенный кислород.

Южнокорейские ученые создали не вызывающую похмелье водку, в состав которой добавлен насыщенный кислород.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на ученых из Чунгамского национального университета.

Создатели уверяют, что их водка, получившая название «O2 Lin» по действию на организм напоминает кислородный коктейль, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Благодаря этому, напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и трезвеют с нее быстрее.

izvestia.ru

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