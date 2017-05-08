Двести килограммов кокаина приплыли к побережью итальянского города Ливорно, расследованием происхождения своеобразных "даров моря" занялась прокуратура.

Наркотик был упакован в свертки общим числом 17 и держался на плаву благодаря сложной системе резервуаров с воздухом. По сообщению газеты La Repubblica, проведенный после обнаружения кокаина лабораторный анализ показал, что порошок обладает очень высокой степенью чистоты в 90%, а его стоимость на черном рынке составила бы 20 миллионов евро.

Находка была сделана в центре тосканского города Ливорно неподалеку от его центрального пляжа и набережной, где уже можно встретить первых купальщиков. По мнению правоохранителей, след запрещенного груза, почему-то украшенного гербами автомобильной компании Porsche, ведет в Южную Америку. Предположительно, побережье Тосканы было своего рода перевалочным пунктом в цепочке доставки кокаина в Европу, а дрейфующий в Тирренском море груз наркокурьеры должны были найти по GPS-координатам.

Прокуратура Ливорно начала расследование, первоочередной целью которого является установление возможных адресатов необычной посылки. Для этого под контроль взяты все прибытия кораблей в порт города.

РИА Новости