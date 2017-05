В американском штате Флорида десятилетняя девочка подверглась нападению со стороны аллигатора, сообщает Fox News.

По данным телеканала, девочка купалась в озере парка Мосс, когда на нее напал хищник и укусил за ногу. После происшествия родители доставили девочку в больницу, откуда она в скором времени была выписана.

Аллигатора удалось выследить и усыпить. Подобный инцидент уже происходил в данном штате. Тогда аллигатор покусал сына Владимира Кличко.

РИА Новости

On @WFTV Girl bitten by this 8ft 9in gator at #MossPark told @JSalomoneWFTV she followed tip learned at @Gatorland to bang its nose 2 escape pic.twitter.com/RNav6yC0KC