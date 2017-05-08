Французский телеканал TF1 показал в прямом эфире проигравшую президентские выборы кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен танцующей под музыку со своими соратниками и сторонниками.

Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ранее Ле Пен признала победу своего соперника, поздравив его с победой.

На кадрах, которые перебивали прямую трансляцию с площади перед Лувром, где ожидается выступление Макрона, Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.

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РИА Новости