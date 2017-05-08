Ветеран Второй мировой войны Билл Огден из Великобритании, которому сейчас 90 лет, является самым пожилым почтальоном в мире, сообщает Daily Mail. Однако он не собирается следовать примеру принца Филиппа и уходить на пенсию.

Уже на протяжении 26 лет каждое утро мужчина доставляет прессу. Для этого ему приходится просыпаться в 4:30 утра 360 дней в году.

— Я не рассматриваю это как работу. Это просто то, что я люблю делать, — говорит Огден. До того как он получил работу почтальона, мужчина много десятилетий посвятил военной карьере.