В Иране полиция задержала студента, который получил известность благодаря внешнему сходству с нападающим футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Хамадан: желающих сфотографироваться с Резой Парастеш собралось так много, что полиция сочла происходящее нарушением общественного порядка. Стражи порядка арестовали у двойника Месси автомобиль, а его самого доставили в участок.

25-летний Реза Парастеш прославился несколько месяцев назад, когда сфотографировался в футболке «Барселоны».

Газета.ру