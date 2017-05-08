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В мире

В Шотландии ананас на выставке приняли за произведение искусства и остеклили его 08.05.2017 22:45

В Шотландии организаторы выставки современного искусства приняли ананас, оставленный посетителями, за произведение искусства, и остеклили его.

Как сообщает Daily Mail, это была преднамеренная шутка.

22-летний студент Университета Роберта Гордона Руиари Грей решил подшутить над остальными посетителями галереи и поставил фрукт на середину пустого стола. Через несколько дней молодой человек обнаружил, что ананас застеклён.

— Я решил посмотреть, как долго он простоит на том столе и поверят ли люди, что это искусство, — сказал Грей.

Друг шутника Ллойд Джек опубликовал фотографию ананаса в своём "твиттере".

— Итак, на прошлой неделе мы разместили ананас рядом с дисплеем, а сегодня увидели, что его поместили за стеклянную витрину. Удивительно, — написал он.

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