В Шотландии организаторы выставки современного искусства приняли ананас, оставленный посетителями, за произведение искусства, и остеклили его.

Как сообщает Daily Mail, это была преднамеренная шутка.

22-летний студент Университета Роберта Гордона Руиари Грей решил подшутить над остальными посетителями галереи и поставил фрукт на середину пустого стола. Через несколько дней молодой человек обнаружил, что ананас застеклён.

— Я решил посмотреть, как долго он простоит на том столе и поверят ли люди, что это искусство, — сказал Грей.

Друг шутника Ллойд Джек опубликовал фотографию ананаса в своём "твиттере".

— Итак, на прошлой неделе мы разместили ананас рядом с дисплеем, а сегодня увидели, что его поместили за стеклянную витрину. Удивительно, — написал он.