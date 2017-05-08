Марин Ле Пен проиграла президентские выборы во Франции из-за двух пунктов своей программы: обещаний отказаться от евро и выйти из Европейского союза, считает ее отец, основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен.

Основатель французской партии «Национальный фронт» и отец Марин Ле Пен, одного из кандидатов на выборах президента Франции, Жан-Мари Ле Пен заявил, что президентская компания его дочери была подорвана из-за намерения отказаться от евро и членства Франции в ЕС. Об этом он заявил в эфире радио RTL, передает Reuters.

«Я думаю, что проблемы, которые потянули вниз президентскую компании мадам Ле Пен, были в евро, в Европе, в пенсиях», — сказал он. Жан Мари отметил, что, по его мнению, необходимо было говорить с Францией о ее настоящих проблемах, а именно «демографических проблемах и проблемах массовый иммиграции».

Жан Мари Ле Пен также обвинил исполняющего обязанности главы «Национального фронта» Флориана Филиппота в поражении своей дочери на выборах.

О том, что именно позиция по евро помешала Марин Ле Пен победить на выборах, также сказала ее племянница Марешаль Ле Пен, которая является депутатом от «Национального фронта». По ее словам, позиция Ле Пен по евро была не понята французскими избирателями.

«Марин Ле Пен правильно сказала, хотя это и было поздно, что отказ от евро не было непременным условием нашей экономической политики и что по этому вопросу она планировала провести референдум», — сказала в эфире France 2 Марешаль Ле Пен, передает Reuters.

Марин Ле Пен после своего поражения на президентских выборах заявила, что ее партия должны быть реформирована. «Национальный фронт» должен целиком обновить себя, чтобы соответствовать ожиданиям народа Франции», — заявила Ле Пен своим сторонникам. Она отметила, что планирует создать «новую политическую силу». Исполняющий обязанности лидера партии Филиппот в свою очередь заявил, что партия не будет больше носить название «Национальный фронт».

В начале января Марин Ле Пен выступала с призывами отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе в 1979–1998 годах. В конце апреля кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» заявляла, что единая европейская валюта — это «обуза» для Франции. Также она отметила, что «евро мертв», и говорила, что, если она станет президентом Франции, то сможет сама «контролировать валюту» страны.

В начале мая Ле Пен заявляла, что желает ЕС распада и предлагала создать альтернативную Евросоюзу организацию. По ее словам, чтобы создать новый союз необходимо, чтобы распался старый. Однако, она допустила, что новую организацию, можно было бы назвать также, как и старую, Европейским союзом.

В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. По их итогам, победителем стал кандидат от центристской партии Эмманюэль Макрон. Как сообщается в Twitter Министерства внутренних дел Франции, он набрал 61,7% голосов избирателей. За Марин Ле Пен проголосовали 38,3% французов. Макрон станет самым молодым президентом Франции. В день инаугурации ему будет 39 лет.



РБК