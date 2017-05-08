USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
В мире

Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах 08.05.2017 10:19

Марин Ле Пен проиграла президентские выборы во Франции из-за двух пунктов своей программы: обещаний отказаться от евро и выйти из Европейского союза, считает ее отец, основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен.

Основатель французской партии «Национальный фронт» и отец Марин Ле Пен, одного из  кандидатов на выборах президента Франции,  Жан-Мари Ле Пен заявил, что президентская компания его дочери была подорвана из-за намерения отказаться от евро и членства Франции в ЕС. Об этом он заявил в эфире радио RTL, передает Reuters.

«Я думаю, что проблемы, которые потянули вниз президентскую компании мадам Ле Пен, были в евро, в Европе, в пенсиях», — сказал он. Жан Мари отметил, что, по его мнению, необходимо было говорить с Францией о ее настоящих проблемах, а именно «демографических проблемах и проблемах массовый иммиграции».

Жан Мари Ле Пен также обвинил исполняющего обязанности главы «Национального фронта» Флориана Филиппота в поражении своей дочери на выборах.

О том, что именно позиция по евро помешала Марин Ле Пен победить на выборах, также сказала ее племянница Марешаль Ле Пен, которая является депутатом от «Национального фронта». По ее словам, позиция Ле Пен по евро была не понята французскими избирателями.

«Марин Ле Пен правильно сказала, хотя это и было поздно, что отказ от евро не было непременным условием нашей экономической политики и что по этому вопросу она планировала провести референдум», — сказала в эфире France 2 Марешаль Ле Пен, передает Reuters.

Марин Ле Пен после своего поражения на президентских выборах заявила, что ее партия должны быть реформирована. «Национальный фронт» должен целиком обновить себя, чтобы соответствовать ожиданиям народа Франции», — заявила Ле Пен своим сторонникам. Она отметила, что планирует создать «новую политическую силу». Исполняющий обязанности лидера партии Филиппот в свою очередь заявил, что партия не будет больше носить название «Национальный фронт».

В начале января Марин Ле Пен выступала с призывами отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе в 1979–1998 годах. В конце апреля кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» заявляла, что единая европейская валюта — это «обуза» для Франции. Также она отметила, что «евро мертв», и говорила, что, если она станет президентом Франции, то сможет сама «контролировать валюту» страны.

В начале мая Ле Пен заявляла, что желает ЕС распада и предлагала создать альтернативную Евросоюзу организацию. По ее словам, чтобы создать новый союз необходимо, чтобы распался старый. Однако, она допустила, что новую организацию, можно было бы назвать также, как и старую, Европейским союзом.

В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. По их итогам, победителем стал кандидат от центристской партии Эмманюэль Макрон. Как сообщается в Twitter Министерства внутренних дел Франции, он набрал 61,7% голосов избирателей. За Марин Ле Пен проголосовали 38,3% французов. Макрон станет самым молодым президентом Франции. В день инаугурации ему будет 39 лет. 

РБК

79количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арестована группа военных и гражданских, сотрудничавших с армянскими спецслужбами с целью терактов в БакуМанана показала в Instagram подросшую дочку-красавицу – ФОТОТетушка Адель: певица «состарилась» на свой 29-й день рождения - ФОТОЗа сутки более 520 водителей были оштрафованы за нарушение запрета на движение по «Полосам Исламских игр» - ВИДЕОВ сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕООфициальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» - ФОТО - ВИДЕОDaily Express: в случае ухода Конте «Челси» возглавит Леонид СлуцкийИран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых местГол Рамиля Шейдаева принес победу «Жилине»

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 мая10:19 Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах10:15 Dihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТО10:07 ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреляли азербайджанские позиции10:00 10 лет успеха: компания Baker Tilly Азербайджан торжественно отметила свое 10-летие – ФОТО09:44 Президент Армении отправился на оккупированные территории Азербайджана09:36 Официальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО09:15 Единственный в Азербайджане генерал-полковник Советской армии готовится к 9 мая - ВИДЕО09:00 Прошло 25 лет со дня оккупации Шуши вооруженными силами Армении08:00 Ники Минаж пообещала оплатить учёбу своим подписчикам в «Твиттере»07:00 Эмманюэль Макрон после победы на выборах принял поздравления мировых лидеров06:00 Бэнкси нанес на стену в Дувре флаг Евросоюза всего с 11 звездами - ФОТО05:27 Иран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых мест04:55 Число жертв ЧП на угольной шахте в Китае увеличилось до 18 человек04:27 В аэропорту столицы Индии столкнулись два самолета - ФОТО03:58 Выборы в Шлезвиг-Гольштейне выиграла партия Меркель