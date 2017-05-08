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В мире

В Каракасе из-за протестов оппозиции закрыли 30 станций метро 08.05.2017 21:47

Власти Венесуэлы закрыли 30 станций метро в столице из-за протестных акций оппозиции, сообщает газета Nacional.

По данным издания, данная мера была предпринята "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

По словам оппозиционного депутата и вице-спикера парламента Фредди Гевары, данные акции были организованы для того, чтобы выступить против созыва "коммунистического" учредительного собрания.

"Сегодняшняя цель: дать понять, что мы не собираемся участвовать в вашем коммунистическом учредительном собрании. Вся Венесуэла — на улицы", — цитирует газета слова Гевары.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил и подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. В итоге число погибших в уличных столкновениях уже приближается к 40.

РИА Новости

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