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В мире

Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте 08.05.2017 21:07

Бывший глава США Билл Клинтон в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном пишет свой первый роман, основным героем которого станет американский президент, сообщает издание Hollywood Reporter.

В совместном заявлении издательств Alfred A. Knopf и Hachette, которые занимаются публикацией романа, говорится, что он представляет собой "уникальное сочетание интриг, тревожного ожидания и закулисной драмы мирового масштаба в верхних эшелонах власти". Отмечается, что сюжет романа является полным вымыслом авторов.

"Работа над книгой о действующем президенте, рассказ о том, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме, о том, как работает Вашингтон, доставляет большое удовольствие", — говорится в заявлении Клинтона.

Паттерсон, известный своими работами в жанрах детектив и триллер, прокомментировал совместную работу так: "Я рассказчик, а понимание ситуации президентом Клинтоном позволяет рассказать нам действительно захватывающую историю".

Роман получит название "Президент исчез" (The President is missing). Его публикация запланирована на июнь 2018 года.

РИА Новости

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