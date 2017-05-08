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В мире

Иран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых мест 08.05.2017 05:27

Иран нанесёт удар по территории Саудовской Аравии, не тронув лишь священные в стране Мекку и Медину, если королевство "сделает что-то не подумав".

Об этом сообщил министр обороны Ирана Хосейн Дегхан.

— Если саудиты сделают что-либо не подумав, мы не оставим ни одного места в сохранности, кроме Мекки и Медины. Они думают, что могут сделать что-то, потому что у них есть военно-воздушные силы, — сказал Дегхан.

По данным Reuters, с таким заявлением глава военного ведомства выступил после слов принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о готовности битвы с Ираном.

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