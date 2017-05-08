На выборах в земельный парламент Шлезвиг-Гольштейна лидирует Христианско-демократический союз во главе с Даниэлем Гюнтером.

Партия набирает 32 процента голосов.

На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) премьер-министра Торстена Альбига с 27,1 процента.



«Зеленые» набирают 12,8 процента, СвДП — 11,5 процента, правые популисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ) — 5,9, передает DW.



Партия датского меньшинства «Союз избирателей Южного Шлезвига» (SSW) показывает результат в 3,5 процента, Левая партия набрала 3,7 процента, у Партии пиратов — 1,1 процента. Другие политические силы собрали в сумме 2,4 процента голосов.



По итогам этих выборов коалиция в составе СДПГ, «зеленых» и Союза избирателей Южного Шлезвига, правящая в Киле с 2012 года, лишается большинства в ландтаге. Левая партия оказывается за стенами земельного парламента, так же, как и Партия пиратов, которая ранее была в нем представлена. В ландтаг при этом проходит АдГ.



Выборы в Шлезвиг-Гольштейне рассматриваются как важная проверка настроений избирателей в преддверии общенациональных выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь.

Росбалт