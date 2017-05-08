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В мире

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне выиграла партия Меркель 08.05.2017 03:58

На выборах в земельный парламент Шлезвиг-Гольштейна лидирует Христианско-демократический союз во главе с Даниэлем Гюнтером.

Партия набирает 32 процента голосов.

На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) премьер-министра Торстена Альбига с 27,1 процента.

«Зеленые» набирают 12,8 процента, СвДП — 11,5 процента, правые популисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ) — 5,9, передает DW.

Партия датского меньшинства «Союз избирателей Южного Шлезвига» (SSW) показывает результат в 3,5 процента, Левая партия набрала 3,7 процента, у Партии пиратов — 1,1 процента. Другие политические силы собрали в сумме 2,4 процента голосов.

По итогам этих выборов коалиция в составе СДПГ, «зеленых» и Союза избирателей Южного Шлезвига, правящая в Киле с 2012 года, лишается большинства в ландтаге. Левая партия оказывается за стенами земельного парламента, так же, как и Партия пиратов, которая ранее была в нем представлена. В ландтаг при этом проходит АдГ.

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне рассматриваются как важная проверка настроений избирателей в преддверии общенациональных выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь.

Росбалт

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