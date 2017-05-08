В Мариинском парке Киева торжественного встречали 42 участников музыкального конкурса «Евровидение-2017».

Гости прошли по красной дорожке протяженностью 265 м — самой длинной за всю историю «Евровидения». Ее длина составила 265 метров.

В 20:00 в выставочном центре «Парковый» стартовала церемония открытия. На ней выступили с речью жена президента Украины Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Зрительские трибуны рассчитаны на 7 тыс. мест, в том числе 50 мест для людей с инвалидностью.



Украина завоевала право на проведение «Евровидения», когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала.

Россия отказалась от телетрансляции конкурса, после того как Украина ввела запрет на въезд ее претендентке Юлии Самойловой. 28-летняя певица с детства передвигается на инвалидной коляске.

Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Росбалт