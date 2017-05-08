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В мире

Около двух тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за наводнения - ВИДЕО 08.05.2017 03:00

Власти Канады эвакуировали около двух тысяч человек из нескольких регионов из-за разлива рек.

Как передаёт телеканал CBS, больше всего от стихии пострадала провинция Квебек.

Всего в зоне бедствия оказались более 130 муниципалитетов, в том числе Монреаль. Ранее мэр города Дени Кодер сообщил о введении режима чрезвычайного положения. Для помощи населению в провинцию Квебек направили более тысячи канадских военнослужащих. Они занимаются строительством дамб из мешков с песком для предотвращения дальнейшего разлива рек.

По сообщению полиции, в западной провинции Британская Колумбия грязевым потоком был смыт один из домов, в котором находился 76-летний мужчина. Он считается пропавшим без вести.

 

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