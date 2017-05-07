Порядка 3 тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу, спасены в субботу в водах Средиземного моря, сообщает итальянская береговая охрана.

Помощь была оказана в рамках 20 спасательных операций, координируемых главным командованием в Риме, при участии судов итальянской береговой охраны, ВМФ страны, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed, а также судов ряда неправительственных организаций.

Ситуация с миграцией из Северной Африки побудила Италию созвать специальную министерскую конференцию по этой проблеме. Как заявил ранее глава МИД Италии Анжелино Альфано, встреча состоится 6 июля, к участию к ней приглашены Ливия, "страны, затронутые миграционными потоками", глава европейской дипломатии Федерика Могерини и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В начале этой недели Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

РИА Новости