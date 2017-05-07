Столкновения начались в районе Менилмонтан в 20-м округе Парижа.

Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Перед тем, как толпа двинулась на оцепление, раздались три хлопка. В сторону полицейских полетели бутылки, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

​Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. По данным МВД страны, после подсчета 40% бюллетеней лидирует основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набирает 61,18% голосов.

РИА Новости