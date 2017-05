В Ганновере обезврежены три неразорвавшиеся авиабомбы времён Второй мировой войны.

При этом одна из них выведена из строя с помощью резки струёй воды. Детонатор на ней был повреждён настолько, что её нельзя было обезвредить обычным способом. Об этом сообщает газета Deutsche Welle со ссылкой на администрацию города.

City of Hannover has been evacuated after five bombs WWII were found https://t.co/JHNHSjy4TU pic.twitter.com/SvpOn4gsOe