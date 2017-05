Избрав Эммануэля Макрона президентом, французы высказались против "тирании фейковых новостей", заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Félicitations à @EmmanuelMacron, aux français qui ont choisi la Liberté, l'Egalité et la Fraternité et dit non à la tyrannie des "fake-news"