Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Франции открылись во французской метрополии в 08.00 местного времени.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Первый тур выборов прошел 23 апреля. Тогда первым пришел Макрон, получивший 24,01% голосов, а Ле Пен стала второй с 21,3%.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков — 20.00.

В субботу голосование во втором туре прошло в заморских территориях и департаментах Франции. Заранее также смогли проголосовать французы, проживающие в США, Канаде и странах Латинской Америки.

РИА Новости