Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила с победой на выборах своего конкурента, главу движения "Вперед" Эммануэля Макрона, с победой на выборах президента Франции, а также поблагодарила проголосовавших за нее.

"Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием" — сказала она.

"Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и своё доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор", — добавила Ле Пен.

Она также отметила, что "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах голосования, согласно которым Ле Пен набирает 40% голосов, Макрон — около 60%. При этом она опережает своего соперника в ряде департаментов на севере Франции.

РИА Новости