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В мире

Макрон и Ле Пен встретят итоги выборов в «монархических» точках Парижа 07.05.2017 10:00

После окончания голосования во втором туре выборов президента Франции, оба кандидата, Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, выступят на митингах своих сторонников.

Как ожидается, к этому моменту уже станут известны результаты экзит-поллов.

Несмотря на принципиальные политические и мировоззренческие расхождения, оба кандидата выбрали для этого исторические места Парижа, связанные с монархическим прошлым Франции. Правда, по словам представителей их избирательных штабов, никакого подтекста за этим искать не нужно.

Митинг Макрона пройдет на площади перед Лувром, резиденцией французских королей до второй половины XVII века, когда Людовик XIV gjстроил Версаль.

Кандидат выбрал это место после того, акак городские власти отказали ему в проведении акции на Марсовом поле перед Эйфелевой башней из опасения, что митингующие испортят газоны.

Вид вытоптанной травы в самом центре города мог бы произвести неприятное впечатление на членом Международного олимпийского комитета, которые всего через неделю приедут инспективровать столицу Франции в рамках рассмотрения ее заявки на проведение Летних игр 2024 года.

Площадь перед Лувром, где уже установили сцену, с которой будет выступать Макрон, находится ровно на полпути между Площадью Согласия, где в 2007 году праздновал победу Николя Саркози, и Площадью Бастилии, местом торжества Франсуа Олланда в 2012 году.

Марин Ле Пен обратится к сторонникам в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа.

Администрация павильона открестилась от асоциаций с идеями Национального фронта, разместив на своем сайте заявление, в котором говорится, что сторонники Ле Пен "могли бы с таким же успехом арендовать десятки других мест во Франции".

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по времени Москвы). Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя станет известно раньше.

BBC Russian

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