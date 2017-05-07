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В мире

Трамп и президент Перу обсудили политический кризис в Венесуэле 07.05.2017 07:10

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с перуанским коллегой Педро Кучински политический и экономический кризис в Венесуэле, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Перу Педро Пабло Кучински о путях преодоления ухудшающегося политического и экономического кризиса в Венесуэле. Президент Трамп подчеркнул, что США будут работать вместе с Перу по поиску путей для улучшения демократических институтов и помощи народу Венесуэлы", — говорится в комментарии по итогам разговора.

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

РИА Новости

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