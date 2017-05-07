Офицер полиции Техаса Рой Оливер, застреливший 15-летнего афроамериканца, может провести остаток жизни в заключении, пишет газета Washington Post.

Инцидент произошел в субботу вечером в городе Балч Спрингс в округе Даллас. Как говорится в заявлении полиции, 29 апреля патрульных вызвали на место большой вечеринки, где, по словам соседей, несовершеннолетние употребляли алкоголь. Кроме того, прибывшие полицейские утверждают, что слышали стрельбу.

Сообщается, что подростки пытались покинуть место на машине. Они отказывались останавливаться, несмотря на многочисленные устные приказы офицера. Оливер выстрелил из винтовки по машине, одна из пуль попала в голову 15-летнего Джордана Эдвардса, скончавшегося на месте. Полиция ранее сообщала, что 2 мая Оливер был уволен со службы.

По данным Washington Post, полицейский в пятницу явился с повинной после того, как ему были предъявлены обвинения в убийстве. Позже его отпустили под залог в размере 300 тысяч долларов. Если Оливера признают виновным, он может оказаться в заключении до конца жизни, пишет газета.

РИА Новости