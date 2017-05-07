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В мире

В сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО 07.05.2017 18:31

Во время столкновения с полицейским спецназом один из протестующих почти сгорел заживо от мотоциклетного бензобака.

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Каракаса в знак протеста против внесения в конституцию Венесуэлы изменений, предложенных президентом страны Николасом Мадуро. Акции протеста переросли в жестокие беспорядки, строительство баррикад и столкновения с полицией, сообщает The Sun.

В ответ в полицейских со стороны людей в масках полетели зажигательные смеси и камни. В результате один из протестующих почти сгорел заживо, когда бензобак полицейского мотоцикла взорвался во время жестоких столкновений.

Очевидцы успели сбить с него пламя и отнести для оказания медицинской помощи. Но неизвестно, выжил ли он после полученных травм.

Подготовил Рустам Азимов

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