USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
В мире

В штате Джорджия эвакуируют более двух тысяч жителей из-за лесных пожаров 07.05.2017 03:58

Более двух тысяч человек в южном округе штата Джорджия обязаны эвакуироваться из-за распространяющихся лесных пожаров, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что из-за лесных пожаров должны эвакуироваться все жители города Сент-Джордж. Как сообщает агентство, в субботу эвакуация изначально включала малонаселенную сельскую местность округа Чарлтон.

Было также открыто временное убежище в начальной школе Фолкстон.

Пожар начал разгораться 6 апреля. С тех пор были сожжены более 150 квадратных миль (389 квадратных километров) общественных земель.

РИА Новости

143количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Виктория Боня рассорила Бурака Озчивита с Фахрией Эвджен – ФОТОПодростка, сбившего на Porsche молодую мать, отправят в исправительное учреждение - ФОТО - ОБНОВЛЕНОДизайнер Зюмрюд Мирзалиева обручилась с турецким актером – ФОТОСтивен Хокинг рассказал, сколько осталось жить человечествуВо Франции моделям запретили быть слишком худымиВ Баку брат убил сеструАрмяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО – Полад БюльбюльоглуКаратист Рафаэль Агаев впервые показал новорожденного сына в Instagram – ФОТОДжанлукка Вакки признался в любви к Баку - ВИДЕОДжанлука Вакки: «Обязательно как турист вернусь в Баку, поразившем меня невероятной красотой и добротой людей» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 мая03:58 В штате Джорджия эвакуируют более двух тысяч жителей из-за лесных пожаров03:25 Исмаил Хания стал новым лидером ХАМАС02:54 Во Франции задержанный у военной базы мужчина признался в подготовке теракта02:21 Джамала призвала не дать России «испортить» Евровидение01:50 Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»01:20 Боевики «Боко Харам» отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году00:49 Кличко торжественно открыл инновационный туалет - ФОТО00:17 В Средиземном море спасли около трех тысяч мигрантов6 мая23:48 Советник Трампа встретился с главой оппозиционного парламента Венесуэлы23:16 Олланд пообещал ответить на хакерскую атаку на штаб Макрона22:44 Cкончалась известная азербайджанская ученая Рафига Алиева22:22 Меркель рассказала о двойной стратегии НАТО в отношении России21:54 На Эвересте при попытке побить мировой рекорд скончался 85-летний непалец21:23 В Баку состоялось открытие Азербайджано-болгарской торгово-промышленной палаты - ФОТО20:45 В Техасе полицейского обвинили в убийстве чернокожего подростка