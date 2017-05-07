Более двух тысяч человек в южном округе штата Джорджия обязаны эвакуироваться из-за распространяющихся лесных пожаров, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что из-за лесных пожаров должны эвакуироваться все жители города Сент-Джордж. Как сообщает агентство, в субботу эвакуация изначально включала малонаселенную сельскую местность округа Чарлтон.

Было также открыто временное убежище в начальной школе Фолкстон.

Пожар начал разгораться 6 апреля. С тех пор были сожжены более 150 квадратных миль (389 квадратных километров) общественных земель.

РИА Новости