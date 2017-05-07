На выборах главы палестинской группировки ХАМАС победил Исмаил Хания. Он сменил на этом посту Халеда Машааля, который уже провел в качестве лидера максимально допустимые два срока.

Ранее Хания был лидером отделения ХАМАС в секторе Газа. В феврале его сменил на этом посту Яхья Синвар.

Он родился в Газе в лагере палестинских беженцев.

С 2006 по 2007 год Хания занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации.

Исмаил Хания постоянно живет в Палестинской автономии, в отличие от его предшественника Машааля, находящегося в изгнании в Катаре.

За несколько дней до избрания нового главы ХАМАС пересмотрел свою хартию.

В документе, обнародованным движением, говорится, что оно признает Палестину в границах, определенных в 1967 году в результате Шестидневной войны, а его главный враг - "сионистский проект оккупации".

BBC Russian