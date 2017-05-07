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В мире

Во Франции задержанный у военной базы мужчина признался в подготовке теракта 07.05.2017 02:54

Во Франции подозреваемый в связях с террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» экстремист признался, что планировал нападение, сообщает радиостанция Europe1.

Вечером 5 мая во Франции задержали бывшего военнослужащего рядом с военной базой Эврё в Нормандии на западе страны. Его подозревали в подготовке теракта.

По данным радиостанции, 34-летний мужчина планировал совершить теракт в одиночку от имени ИГИЛ. На допросе он признался в этом намерении.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что заявление о принадлежности к ИГИЛ мужчина записал на видео, которое было найдено на флешке в его машине.

Отмечается, что подозреваемый ушел из армии в 2013 году, а затем обратился в ислам и с 2014 года был под пристальным наблюдением из-за радикализации.

Пока правоохранители не выяснили точно, что именно мужчина делал 5 мая у базы и смог ли он на нее проникнуть. На военной базе находится и самолет A330, которым пользуется президент Франции Франсуа Олланд.

Gazeta.ru

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