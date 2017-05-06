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В мире

Власти Венеции запретили продавать в городе шаурму 05.05.2017 23:57

Приезжающие в Венецию многочисленные туристы больше не смогут утолить голод шаурмой — власти города решили запретить продажу этого блюда ради "сохранения культурного наследия".

Об этом сообщает издание The Guardian.

Вступивший в силу 4 мая закон ограничивает также количество точек общепита, где покупатели смогут приобрести кусочки пиццы.

— Мы хотим ограничить те виды деятельности, которые несовместимы с сохранением и развитием культурного наследия Венеции, — прокомментировала изданию руководитель отдела туризма Венеции Паола Мар.

По её словам, городские власти не против фастфуда как такового, но их беспокоит то, что Венеция как туристический центр рискует потерять свою уникальность.

— Есть местные продукты, которые мы попытаемся продвинуть. И это будет лучше как для духа города, так и для окружающей среды, — добавила Паола Мар.

Отметим, что Венеция — не единственный итальянский город, власти которого ввели подобные ограничения. В прошлом году в Вероне запретили открывать новые кебаб-закусочные, а во Флоренции решили, что не только рестораны, но и продуктовые магазины, появляющиеся в историческом центре города, должны обеспечить по меньшей мере 70-процентное присутствие местных продуктов в своём ассортименте.

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