Крупнейшие американские телеканалы отказались показывать рекламный ролик, посвященный достижениям Дональда Трампа за первые 100 дней президентства.

Первым от трансляции отказался CNN, затем к бойкоту присоединились ABC, CBS и NBC, сообщает Associated Press.

В 30-секундном ролике, выпущенном 1 мая, рассказывается о том, что полезного для страны Трамп успел сделать, пребывая в Белом доме, и критикуются СМИ, которые, как утверждается, замалчивают успехи главы государства и распространяют недостоверную информацию.

В кадре появляются известные в США телеведущие: Андреа Митчелл (NBC), Вольф Блитцер (CNN), Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC). Их портреты закрывает плашка «фейковые новости».

Позицию телеканалов прокомментировала Лара Трамп - невестка Дональда Трампа, которая работает консультантом данной рекламной кампании.

По ее словам, «ведущие телеканалы являются поборниками первой поправки, только если она соответствует их политическим взглядам».

Рекламный ролик о достижениях Дональда Трампа за первые 100 дней в Белом доме транслируют Fox News и Fox Business Network, которые в США считаются прореспубликанскими.

Интерфакс