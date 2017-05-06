USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
В мире

Олланд пообещал ответить на хакерскую атаку на штаб Макрона 06.05.2017 23:16

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что хакерская атака на штаб лидера партии «Вперед!» и кандидата в президенты Эммануэля Макрона не останется без ответа, сообщает Le Figaro.

Об этом он сказал во время посещения выставки «Сокровища ислама в Африке» в Институте арабского мира в Париже.

«Мы знали, что будут подобные риски во время президентской кампании, так как это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа», — подчеркнул Олланд.

О хакерской атаке на штаб Макрона стало известно в ночь на 6 мая, за день до второго тура президентских выборов во Франции.

Портал WikiLeaks сообщил, что утечка данных произошла после взлома электронной почты предвыборного штаба Макрона. Архив под названием #MacronLeaks появился в свободном доступе.

Gazeta.ru

176количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Виктория Боня рассорила Бурака Озчивита с Фахрией Эвджен – ФОТОТанцующий миллионер Джанлука Вакки: «Я очень счастлив находиться в Баку!» – ФОТО – ВИДЕОПодростка, сбившего на Porsche молодую мать, отправят в исправительное учреждение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО52-летняя Моника Беллуччи закрутила новый роман – ФОТОДизайнер Зюмрюд Мирзалиева обручилась с турецким актером – ФОТОВо Франции моделям запретили быть слишком худыми«Самую красивую преступницу» разыскивают в ВеликобританииСтивен Хокинг рассказал, сколько осталось жить человечествуВ Баку брат убил сеструАрмяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО – Полад Бюльбюльоглу

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 мая23:16 Олланд пообещал ответить на хакерскую атаку на штаб Макрона22:44 Cкончалась известная азербайджанская ученая Рафига Алиева22:22 Меркель рассказала о двойной стратегии НАТО в отношении России21:54 На Эвересте при попытке побить мировой рекорд скончался 85-летний непалец21:23 В Баку состоялось открытие Азербайджано-болгарской торгово-промышленной палаты - ФОТО20:45 В Техасе полицейского обвинили в убийстве чернокожего подростка20:22 В Баку состоялось заседание членов Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО - ФОТО19:30 Стивен Хокинг рассказал, сколько осталось жить человечеству19:00 Расул Чунаев: «Цель – только золото» - ВИДЕО18:22 В США вандал за 15 секунд уничтожил картину за три миллиона долларов – ВИДЕО17:56 В Баку завершил работу IV Всемирный форум межкультурного диалога17:35 Джанлука Вакки: «Обязательно как турист вернусь в Баку, поразившем меня невероятной красотой и добротой людей» - ФОТО17:07 «Кяпяз» покинули еще четыре футболиста16:52 Ален Делон объявил о завершении карьеры16:49 Подростка, сбившего на Porsche молодую мать, отправят в исправительное учреждение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО