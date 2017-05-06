Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что хакерская атака на штаб лидера партии «Вперед!» и кандидата в президенты Эммануэля Макрона не останется без ответа, сообщает Le Figaro.

Об этом он сказал во время посещения выставки «Сокровища ислама в Африке» в Институте арабского мира в Париже.

«Мы знали, что будут подобные риски во время президентской кампании, так как это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа», — подчеркнул Олланд.

О хакерской атаке на штаб Макрона стало известно в ночь на 6 мая, за день до второго тура президентских выборов во Франции.

Портал WikiLeaks сообщил, что утечка данных произошла после взлома электронной почты предвыборного штаба Макрона. Архив под названием #MacronLeaks появился в свободном доступе.

Gazeta.ru