Для участия в Парижской неделе высокой моды или в проходящих во Франции фотосессиях моделям придется предоставлять медицинские справки, свидетельствующих об отсутствии серьезного дефицита веса.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 5 мая, указе французского правительства, в котором описываются детали реализации принятого в 2015 году закона против чрезмерно худых моделей.

Французские работодатели, нанимающие на работу моделей с индексом массы тела намного меньше нормы, отныне могут получить наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро, пишет dpa. Указ действует с 6 мая.

Кроме того, с октября ретушированные фотографии моделей в рекламе должны сопровождаться соответствующей пометкой. Тем самым министерство здравоохранения Франции хочет остановить распространение недостижимых идеалов красоты и добиться сокращения случаев заболевания анорексией среди молодежи.

Deutsche Welle