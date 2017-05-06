В США предложили новую антитеррористическую стратегию, передает Reuters.

В соответствии с документом, США намерены требовать больше усилий от своих союзников.

Отмечается, что Вашингтон хочет снизить военные и финансовые затраты.

«Администрация США проводит переоценку стратегии национальной безопасности»,— заявил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе поездки в Саудовскую Аравию он начнет создавать «новые основы» борьбы с терроризмом.

Gazeta.ru