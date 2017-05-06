В городе Даллас, штат Техас, полицейскому предъявлены обвинения в убийстве несовершеннолетнего в прошлую субботу.

Как сообщалось ранее, полицейские были вызваны в один из пригородов Далласа, где проходила вечеринка, на которой подростки предположительно распивали спиртные напитки.

Полицейские сообщили, что находились внутри дома, пытаясь выяснить, кто является хозяином, когда на улице, как им показалось, раздались выстрелы, а участники вечеринки стали разбегаться в панике.

15-летний афро-американец Джордан Эдвардс вместе с двумя братьями и двумя друзьями также был на этой вечеринке, и они все вместе попытались уехать на машине от этого дома.

Полицейский Рой Оливер выстрелил по автомобилю, в котором находились подростки и убил Эдвардса, который сидел на переднем пассажирском сидении.

Вначале представители полиции утверждали, что Оливер выстрелил, поскольку опасался, что автомобиль, сдающий назад, может сбить его, но позднее признали, что опасности для полицейского не было.

После инцидента Оливер был уволен из полиции, шериф также выдал ордер на его арест.

Применение оружия белыми полицейскими против афро-американцев часто является причиной акций протеста в США.

BBC Russian