Wikileaks опубликовала документы штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщается в пятницу в твиттере организации.

Архив на девять гигабайтов содержит тысячи фотографий, писем и документов, говорится в сообщении Wikileaks.

Alleged multi-GB team Macron email archives. Could be a 4chan practical joke. We are examining https://t.co/wLemQiYHT2