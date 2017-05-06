Wikileaks опубликовала документы штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщается в пятницу в твиттере организации.

Архив на девять гигабайтов содержит тысячи фотографий, писем и документов, говорится в сообщении Wikileaks.

Alleged multi-GB team Macron email archives. Could be a 4chan practical joke. We are examining https://t.co/wLemQiYHT2 — WikiLeaks (@wikileaks) 5 мая 2017 г.

При этом отмечается, что подлинность информации пока проверяется, хотя и нет смысла подделывать такой большой объем данных. Также в твиттере Wikileaks проводится голосование по вопросу, кто стоит за утечкой, которая, по мнению администрации аккаунта, произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов. При этом три из четырех предложенных вариантов прямо или косвенно связаны с Россией.

Позже в штабе движения "Вперед", которое возглавляет Макрон, подтвердили, что документы действительно были украдены у его сотрудников. Согласно официальному заявлению, "множество представителей движения" недавно подверглись хакерской атаке.

Интерфакс